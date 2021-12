Latitante posta una foto su Facebook e i carabinieri lo trovano | arrestato

(Di sabato 4 dicembre 2021) Campobasso – E’ stato rintracciato grazie a unasuta e poi rimossa dopo qualche ora, unoriginario del Molise, ricercato per numerosi reati tra quali rapina, ricettazione e truffa, commessi nelle province di Campobasso e Chieti dal 2010 al 2018. Il quarantasettenne, già noto alle forze dell’ordine, era fuggito all’estero da oltre tre anni, pensando di scampare alla cattura e alla giustizia. A tradirlo, però, sono stati alcuni scattiti dall’uomo proprio sui social e che ritraevano un ponte in una nota località del Belgio. Le, immediatamente notate dai militari della compagnia di Larino, hanno permesso di approfondire la ricerca. Grazie, infatti, a un ponte pedonale visibile appena sullo sfondo della, gli investigatori sono ...

Grazie, infatti, a un ponte pedonale visibile appena sullo sfondo della foto, gli investigatori sono riusciti ad incastrare il latitante. E' stata avviata un'autentica caccia al luogo e si è risaliti ...