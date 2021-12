Fiorentina | Italiano | ' Vlahovic via a gennaio? Penso a fare punti'

(Di sabato 4 dicembre 2021) FIRENZE - ''Se ho chiesto alla società di non cedereper lottare per l'Europa tutti assieme fino all'ultimo? Al momento no, aspettiamo di terminare questo girone d'andata, ...

Alessandro Gamberini, ex difensore della Fiorentina ed oggi vice-allenatore della Virtus Verona, ha parlato dei viola, cominciando dalla classifica: "Non la guardavo mai perché ..."