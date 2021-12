Festival di Sanremo 2022: Amadeus annuncia i Big in diretta al Tg1 (Di sabato 4 dicembre 2021) Amadeus Amadeus annuncia i Big in gara al 72° Festival di Sanremo, in programma dal 1° al 5 febbraio 2022. Il conduttore e direttore artistico della kermesse interverrà questa sera, con due collegamenti, durante l’edizione del Tg1 delle 20.00 per svelare la lista dei cantanti che gareggeranno sul palco del Teatro Ariston. Festival di Sanremo 2022: la lista dei 22 Big in gara IN AGGIORNAMENTO… Ai 22 Big scelti si aggiungeranno i 2 vincitori di Sanremo Giovani, che saranno proclamati nel corso della serata del 15 dicembre, in diretta su Rai 1, completando così il cast di 24 artisti in gara al Festival di Sanremo 2022. Leggi su davidemaggio (Di sabato 4 dicembre 2021)i Big in gara al 72°di, in programma dal 1° al 5 febbraio. Il conduttore e direttore artistico della kermesse interverrà questa sera, con due collegamenti, durante l’edizione del Tg1 delle 20.00 per svelare la lista dei cantanti che gareggeranno sul palco del Teatro Ariston.di: la lista dei 22 Big in gara IN AGGIORNAMENTO… Ai 22 Big scelti si aggiungeranno i 2 vincitori diGiovani, che saranno proclamati nel corso della serata del 15 dicembre, insu Rai 1, completando così il cast di 24 artisti in gara aldi

