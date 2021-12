Conferenza stampa D’Aversa: «Dobbiamo dare risposte dopo la sconfitta di Firenze» (Di sabato 4 dicembre 2021) Roberto D’Aversa ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio: le parole del tecnico della Sampdoria Roberto D’Aversa ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI POST Firenze – «Sicuramente la Lazio ha dei valori importanti, con giocatori che sanno risolvere la partita in ogni momento. Dobbiamo dare risposte dopo la sconfitta di Firenze». SQUADRA – «Sotto l’aspetto fisico la squadra finisce sempre in crescendo. Fisicamente stanno bene. Domani va affrontata la partita con la massima determinazione per portare a casa il risultato che è l’unica cosa che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Robertoha parlato inalla vigilia della sfida contro la Lazio: le parole del tecnico della Sampdoria Robertoha parlato inalla vigilia della sfida contro la Lazio. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI POST– «Sicuramente la Lazio ha dei valori importanti, con giocatori che sanno risolvere la partita in ogni momento.ladi». SQUADRA – «Sotto l’aspetto fisico la squadra finisce sempre in crescendo. Fisicamente stanno bene. Domani va affrontata la partita con la massima determinazione per portare a casa il risultato che è l’unica cosa che ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il ddl per la #prevenzione e il contrasto alla #violenzasulledonne. “Ne… - elenabonetti : Qui la conferenza stampa, alla presenza del Presidente Draghi, con le colleghe ministre sull’approvazione in Cdm de… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa sulle misure per la prevenzione e il contrasto alla #ViolenzasulleDonne e alla… - TuttoFanta : ??#SASSUOLO, conferenza stampa: ?'#Boga sarà con noi'. ?Le considerazioni su #Berardi e #Raspadori. ?La situazione… - CosenzaChannel : Mostra e modulo multimediale saranno presentati nel corso di una conferenza stampa martedì 7 dicembre, alle ore 11… -