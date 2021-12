Con Gualtieri piove sul bagnato. Tombini tappati e Roma si allaga. Sul web dilagano le foto di strade sommerse e disagi. Ironia M5S: “Meno male che sono i Migliori” (Di sabato 4 dicembre 2021) Sembra proprio che il piano di pulizia straordinaria di Roma, con fiore all’occhiello l’operazione “stura Tombini”, faccia acqua da tutte le parti. Dopo il flop della raccolta dei rifiuti testimoniato dai cittadini imbufaliti e dai cassonetti stracolmi, la nuova rogna per Roberto Gualtieri è arrivata con i primi acquazzoni che hanno letteralmente mandato sott’acqua la città. Quello degli allagamenti è un male atavico che non ha risparmiato nessuna amministrazione ma che quest’anno, complici le promesse elettorali e il tanto declamato piano anti allagamenti, i Romani speravano finalmente di potersi mettere alle spalle. Un sogno spezzato dai diluvi di giovedì quando, tanto per rendere l’idea della situazione, alla centrale operativa della polizia locale di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 dicembre 2021) Sembra proprio che il piano di pulizia straordinaria di, con fiore all’occhiello l’operazione “stura”, faccia acqua da tutte le parti. Dopo il flop della raccolta dei rifiuti testimoniato dai cittadini imbufaliti e dai cassonetti stracolmi, la nuova rogna per Robertoè arrivata con i primi acquazzoni che hanno letteralmente mandato sott’acqua la città. Quello deglimenti è unatavico che non ha risparmiato nessuna amministrazione ma che quest’anno, complici le promesse elettorali e il tanto declamato piano antimenti, ini speravano finalmente di potersi mettere alle spalle. Un sogno spezzato dai diluvi di giovedì quando, tanto per rendere l’idea della situazione, alla centrale operativa della polizia locale di ...

VittorioSgarbi : Lo confesso: mi manca un po’ la Raggi. Com’è triste questo Natale a Roma con Gualtieri.. sono scomparsi pure i cing… - LegaSalvini : ++ ?? IL TEMPO: «CON GUALTIERI TORNA L’ILLEGALITÀ E LA SINISTRA RIOKKUPA ROMA» ++ - ninabecks1 : RT @francescagraz1: Roma, guerra Pd per le nomine. Gualtieri: 'Decido io, non Bettini'. E lui: 'Finirai come Marino. 8 giorni fa in Campid… - salfasanop : RT @Pinucci63757977: Goffredo Maria Bettini sventola lo scalpo di Marino davanti a Gualtieri: lo rivendica con l'arroganza di un capo basto… - salfasanop : RT @dangdaide: “Stia attento Gualtieri: come ho fatto cadere Marino, dando il mio via libera, posso fare altrettanto con lui” Bettini dixit… -