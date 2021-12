Claudio Baglioni | da stasera su Canale 5 ' Uà - Uomo di varie età' Tanti ospiti da Fiorello a Renato Zero | a Il Volo

(Di sabato 4 dicembre 2021) Al via, sabato 4 dicembre, in prima serata su5 'Uà -dietà' , il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da. Protagonisti delle tre serate, 60 ...

Al via stasera, sabato 4 dicembre, in prima serata su Canale 5 'Uà - Uomo di varie età' , il lifeshow per la tv scritto, ideato e interpretato da. Protagonisti delle tre serate, 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro, della danza, oltre a 70 tra musicisti e performer. Alcuni di loro sono ...è un grande cantautore romano , uno dei cantanti italiani più amati e ascoltati. Nonostante non provenga da una famiglia agiata, il cantante è riuscito a realizzare i suoi sogni ...Claudio Baglioni debutta stasera su Canale 5, alle 21:45, con Uà - Uomo di varie età, il nuovo show in tre serate evento: ecco gli ospiti della prima puntata. NOTIZIA di MARICA LANCELLOTTI ...Renato Zero è uno dei cantanti più importanti nella storia della musica italiana . Rappresenta una autentica icona e vanta un ...