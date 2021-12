USA, evitato lo shutdown: approvato il disegno di legge (Di venerdì 3 dicembre 2021) approvato al Congresso degli USA il disegno di legge che definisce i finanziamenti per le agenzie federali da parte dello stato ed evitato lo shutdown. Finanziamenti prolungati fino al 18 febbraio. Provvedimento approvato al senato con 69 voti favorevoli e 28 contrari. evitato così lo shutdown: milioni di lavoratori avrebbero perso il posto di lavoro. Si attende solo la firma di Joe Biden. approvato il ddl per il finanziamento del governo in USA USA: buone notizie per i milioni di lavoratori del settore pubblico americano. Saranno prorogati i finanziamenti per tutte le agenzie federali da parte dello stato quindi potranno continuare a lavorare anche a Natale e a Capodanno. Il Congresso ha ufficialmente approvato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021)al Congresso degli USA ildiche definisce i finanziamenti per le agenzie federali da parte dello stato edlo. Finanziamenti prolungati fino al 18 febbraio. Provvedimentoal senato con 69 voti favorevoli e 28 contrari.così lo: milioni di lavoratori avrebbero perso il posto di lavoro. Si attende solo la firma di Joe Biden.il ddl per il finanziamento del governo in USA USA: buone notizie per i milioni di lavoratori del settore pubblico americano. Saranno prorogati i finanziamenti per tutte le agenzie federali da parte dello stato quindi potranno continuare a lavorare anche a Natale e a Capodanno. Il Congresso ha ufficialmente...

