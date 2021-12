Tennis | Jannik Sinner diventa un fumetto | nel 2022 arriva ‘Piccoli grandi campioni’

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella primavera delarriverà in libreria e fumetteria per Panini Comicscampioni‘, il manuale illustrato deldi. Il giovane campione mondiale entrato nella Top 10 Atp sarà il protagonista assoluto di questo volume che, oltre a dispensare consigli tecnici per approcciare il campo, racconterà alcuni degli aneddoti più curiosi dei suoi primi strabilianti anni di carriera. E, per la prima volta, si scoprirà una versione inedita del Campione: grazie alle illustrazioni realizzate magistralmente da Alessandra Patanè (Ctrl-Z, Contrast),un personaggio illustrato. Piccolicampioni è scritto con Diego Cajelli (Zagor, Dylan Dog) ed è dunque un’immersione ...

Nella primavera del 2022 arriverà in libreria e fumetteria per Panini Comics 'Piccoli grandi campioni', il manuale illustrato del tennis di Jannik Sinner. Il giovane campione mondiale entrato nella Top 10 ATP sarà il protagonista assoluto di questo volume che, oltre a dispensare consigli tecnici per approcciare il campo, racconterà alcuni degli aneddoti più curiosi dei suoi primi strabilianti anni di carriera. L'ex tennista cileno, famoso per i suoi colpi potenti, ha parlato di Jannik Sinner. Fernando Gonzalez, ex tennista cileno soprannominato El Bombardero per i suoi colpi particolarmente potenti, in un'i ...