Stress: gli effetti molecolari all’origine dell’ansia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Principale fattori di rischio nello sviluppo di malattie neuropsichiatriche quali ansia e depressione, lo Stress è oggi al centro di una scoperta “pionieristica” ad opera dei ricercatori dell’Università Statale di Milano. Guidati da Elena Battaglioli e Francesco Rusconi, del dipartimento Biometra, gli studiosi hanno osservato come LSD1, un enzima presente nella biologia dei tumori e a livello neuronale (dove nascono le emozioni), sia in grado di convertire l’effetto di stimoli Stressanti in un comportamento ansioso, aprendo la strada alla comprensione dei complessi meccanismi che riguardano i cambiamenti del Dna (epigenetici) indotti nel cervello da un forte Stress emotivo. Nello specifico, il lavoro dimostra che LSD1 è capace di mediare la risposta a uno Stress psicosociale (quale ad esempio bullismo e mobbing) ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Principale fattori di rischio nello sviluppo di malattie neuropsichiatriche quali ansia e depressione, loè oggi al centro di una scoperta “pionieristica” ad opera dei ricercatori dell’Università Statale di Milano. Guidati da Elena Battaglioli e Francesco Rusconi, del dipartimento Biometra, gli studiosi hanno osservato come LSD1, un enzima presente nella biologia dei tumori e a livello neuronale (dove nascono le emozioni), sia in grado di convertire l’effetto di stimolianti in un comportamento ansioso, aprendo la strada alla comprensione dei complessi meccanismi che riguardano i cambiamenti del Dna (epigenetici) indotti nel cervello da un forteemotivo. Nello specifico, il lavoro dimostra che LSD1 è capace di mediare la risposta a unopsicosociale (quale ad esempio bullismo e mobbing) ...

Advertising

BullaPupa : RT @LAVBergamo: Ogni anno, oltre un miliardo di animali soffre durante il trasporto attraverso l'Europa. #StopLiveTransport per proteggere… - a_den2017 : RT @LAVBergamo: Ogni anno, oltre un miliardo di animali soffre durante il trasporto attraverso l'Europa. #StopLiveTransport per proteggere… - lamiadobermann : E gli vuoi pure dire qualcosa? Sono 2 anni che si ammazzano di fatica e stress, reazione più che normale!!!! 'No Va… - Marilena0407 : @Sotto_stress @spighissimo Bisogna continuare invece. Quello che vuole ottenere @matteorenzi è proprio quello. Sfin… - Sporvino1 : @colvieux @AurelianoStingi Interessandomi l'etologia animale avevo anche letto che questo meccanismo fosse più svil… -