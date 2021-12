Grande Fratello Vip 2021, Katia Ricciarelli: “Biagio D’Anelli è gay o normale?” (video) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nelle scorse ore, il popolo di Twitter è rimasto piuttosto indignato per le parole pronunciate da Katia Ricciarelli all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. La cantante lirica, parlando con Soleil Sorge e Manila Nazzaro, si è interrogata sul fatto se la new entry, Biagio D’Anelli, fosse gay o ‘normale’. Ecco il dialogo tra le tre inquiline della casa di Cinecittà: Katia: “Ma Biagio è normale o gay?”#GFVIP pic.twitter.com/t1bU5ObP5E — Roberto Mallò (@robymallo) December 2, 2021 Ricciarelli: ‘Ma Biagio è normale?’ Nazzaro: ‘Sì… in che senso?’ Ricciarelli: ‘È gay?’ Nazzaro: ‘No, non so… non mi ... Leggi su cityroma (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nelle scorse ore, il popolo di Twitter è rimasto piuttosto indignato per le parole pronunciate daall’interno della casa del ‘Vip‘. La cantante lirica, parlando con Soleil Sorge e Manila Nazzaro, si è interrogata sul fatto se la new entry,, fosse gay o ‘’. Ecco il dialogo tra le tre inquiline della casa di Cinecittà:: “Mao gay?”#GFVIP pic.twitter.com/t1bU5ObP5E — Roberto Mallò (@robymallo) December 2,: ‘Ma?’ Nazzaro: ‘Sì… in che senso?’: ‘È gay?’ Nazzaro: ‘No, non so… non mi ...

Advertising

ladyonorato : Il grande fratello a guida europea affila le armi. Siamo sotto stringente controllo, le nostre opinioni e discussio… - frances43545206 : RT @seisicura: Spiegandovi come deve essere il grande fratello e come non deve essere il grande fratello #gfvip - ilfuoriuscito : @JacopoSvetoni Il Grande Fratello e la psicopolizia, magari. - rainboyfriends : RT @vadolentissima: Dico un ultima cosa e poi per me possono chiudere anche domani. Il problema di Amici e che si atteggia a grande scuola… - JOSEPHINEDP98 : RT @matteovibez: Alex “posso farti una domanda?” Soleil “no...anzi dai falla non ho mica paura di alex belli al grande fratello” Alex “no a… -