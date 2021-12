Al lavoro senza vaccino o da sospesi: i Nas scoprono 281 medici No vax (Di venerdì 3 dicembre 2021) 281 medici andavano a lavorare senza essere vaccinati oppure da sospesi. I carabinieri dei Nas li hanno scoperti dopo aver effettuato verifiche in oltre 1.600 strutture pubbliche e private sulle posizioni di circa 4.900 medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri e fisioterapisti. Dei 281 medici scoperti, 126 erano già stati sospesi dagli ordini professionali proprio perché non vaccinati. Il personale trovato in servizio nonostante la sospensione è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica. Tra i 281 ci sono anche otto medici di famiglia e pediatri, individuati tra Abruzzo, Sardegna, Campania e Lazio. Le verifiche hanno infatti fatto scattare accertamenti anche nei confronti di diverse Asl – in Calabria, Sicilia, Molise e provincia di ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) 281andavano a lavorareessere vaccinati oppure da. I carabinieri dei Nas li hanno scoperti dopo aver effettuato verifiche in oltre 1.600 strutture pubbliche e private sulle posizioni di circa 4.900, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri e fisioterapisti. Dei 281scoperti, 126 erano già statidagli ordini professionali proprio perché non vaccinati. Il personale trovato in servizio nonostante la sospensione è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica. Tra i 281 ci sono anche ottodi famiglia e pediatri, individuati tra Abruzzo, Sardegna, Campania e Lazio. Le verifiche hanno infatti fatto scattare accertamenti anche nei confronti di diverse Asl – in Calabria, Sicilia, Molise e provincia di ...

