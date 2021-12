Italia troppo permissiva sulle falsificazioni delle emissioni di auto diesel. La Ue tira dritto con la procedura di infrazione (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Commissione europea ha deciso di portare avanti la procedura di infrazione contro l’Italia in quanto il paese non ha imposto penalità per la violazione delle norme Ue che vietano dispositivi di manipolazione delle emissioni auto. L’Italia, riconosce Bruxelles, ha disposto il ritiro obbligatorio dei veicoli con software e altri sistemi di manipolazione delle emissioni, ma non ha applicato sanzioni. Il 17 maggio 2017 la Commissione ha quindi avviato una procedura di infrazione contro Roma. Oggi, l’Esecutivo Ue ha reso noto di aver inviato una richiesta di parere motivato che contraddistingue la seconda fase della procedura di infrazione. La questione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) La Commissione europea ha deciso di portare avanti ladicontro l’in quanto il paese non ha imposto penalità per la violazionenorme Ue che vietano dispositivi di manipolazione. L’, riconosce Bruxelles, ha disposto il ritiro obbligatorio dei veicoli con software e altri sistemi di manipolazione, ma non ha applicato sanzioni. Il 17 maggio 2017 la Commissione ha quindi avviato unadicontro Roma. Oggi, l’Esecutivo Ue ha reso noto di aver inviato una richiesta di parere motivato che contraddistingue la seconda fase delladi. La questione ...

