Coronavirus in Toscana: 6 morti, oggi 2 dicembre. E 615 contagi, 49 terapie intensive (+4,3%) (Di giovedì 2 dicembre 2021) FIRENZE – In Toscana si registrano 6 nuovi decessi: 2 uomini e 4 donne con un’età media di 82,3 anni (1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Siena, 1 fuori Toscana), mentre sono 302.670 i casi di positività al Coronavirus, 615 in più rispetto a ieri (592 confermati con tampone molecolare L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 2 dicembre 2021) FIRENZE – Insi registrano 6 nuovi decessi: 2 uomini e 4 donne con un’età media di 82,3 anni (1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Lucca, 1 a Siena, 1 fuori), mentre sono 302.670 i casi di positività al, 615 in più rispetto a ieri (592 confermati con tampone molecolare L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

infoitinterno : Coronavirus, aumentano i nuovi positivi in Toscana (ma con più test e tamponi) - infoitinterno : Coronavirus, i casi in Toscana sfondano quota 600 - - infoitinterno : Coronavirus Toscana: 615 nuovi casi e sei morti. Ricoveri in calo ma salgono le terapie intensive -… - infoitinterno : Coronavirus, 615 nuovi casi in Toscana. I decessi sono sei - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 6 morti, oggi 2 dicembre. E 615 contagi, 49 terapie intensive (+4,3%) -