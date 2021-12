Col braccio in silicone a fare il vaccino, denunciato (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si è presentato all'hub vaccinale con un avambraccio in silicone, pensando di ingannare gli operatori sanitari - che non sono caduti nel tranello - e ottenere il Green pass senza il vaccino. Un 50enne ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si è presentato all'hub vaccinale con un avamin, pensando di ingannare gli operatori sanitari - che non sono caduti nel tranello - e ottenere il Green pass senza il. Un 50enne ...

Ultime Notizie dalla rete : Col braccio Col braccio in silicone a fare il vaccino, denunciato ... il colore e la percezione al tatto hanno insospettito l'operatrice sanitaria impegnata nella vaccinazione, che ha chiesto quindi alla persona di mostrare per intero il proprio braccio. Una volta ...

