Britney Spears compie 40 anni: per il compleanno vola via con il futuro marito e scrive a Madonna (Di giovedì 2 dicembre 2021) Come il 1998 (il debutto), il 2007 (l’anno nero e il comeback), anche questo 2021 sarà sempre ricordato da tutti i fan di Britney Spears, visto che è l’anno della sua liberazione, che poi coincide con il 40esimo compleanno della popstar. Oggi la cantante di Lucky entra ufficialmente negli anta (mentre Biccy compie 12 anni) ed ha voluto festeggiare questo compleanno speciale con un gesto semplice, ma che fino a qualche settimana fa non avrebbe potuto compiere: volando via dalla California senza il permesso di nessuno. E proprio sul volo che la portava via da casa, Britney Spears ha ricevuto la sorpresa del suo futuro marito, Sam Asghari, che ha portato in aereo delle rose e una grossa ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 dicembre 2021) Come il 1998 (il debutto), il 2007 (l’anno nero e il comeback), anche questo 2021 sarà sempre ricordato da tutti i fan di, visto che è l’anno della sua liberazione, che poi coincide con il 40esimodella popstar. Oggi la cantante di Lucky entra ufficialmente negli anta (mentre Biccy12) ed ha voluto festeggiare questospeciale con un gesto semplice, ma che fino a qualche settimana fa non avrebbe potutore:ndo via dalla California senza il permesso di nessuno. E proprio sul volo che la portava via da casa,ha ricevuto la sorpresa del suo, Sam Asghari, che ha portato in aereo delle rose e una grossa ...

Advertising

StraNotizie : Britney Spears compie 40 anni: per il compleanno vola via con il futuro marito e scrive a Madonna - zazoomblog : Buon compleanno Britney Spears Toldo Darmian… - #compleanno #Britney #Spears #Toldo - tristemondo : Accadde nel rock, oggi 2 dicembre: Muse, Michael Jackson, Rolling Stones, Britney Spears, Nelly Furtado, Giuliano P… - DeVecchys : Soncini, un articolo che però non chiude il cerchio. Sempre amore per chi zigoviaggiava - zazoomblog : Buon compleanno Britney Spears Toldo Darmian… - #compleanno #Britney #Spears #Toldo -