Roma, affari illeciti sotto falso nome: nei guai il titolare di un'azienda di scommesse (Di martedì 30 novembre 2021) Roma. Nella frazione di Vitinia, i Carabinieri del locale Comando Stazione, assieme al personale dell'Agenzia delle Dogane, hanno denunciato a piede libero il titolare di un'agenzia di scommesse "abusiva" del posto. L'uomo faceva affari illeciti utilizzando un nome altrui. Per questo, l'uomo deve rispondere di sostituzione di persona, esercizio abusivo di attività di scommesse e mancata esposizione dei giochi proibiti. Leggi anche: Roma, chiuso un bar a Ponte Galeria: era ritrovo di pregiudicati Salate sanzioni a Roma Durante le verifiche effettuate dagli agenti, è emerso che il gestore aveva attivato un account di conto gioco utilizzando le generalità di un'altra persona, svolgendo così senza autorizzazione l'attività di ...

