GF Vip | Alex Belli innamorato di Soleil | vuole abbandonare la casa?

(Di martedì 30 novembre 2021)lasciare ladel Grande Fratello Vip? L’attore ha rivelato di provare dei forti sentimenti nei confronti die, per non rischiare di rovinare il rapporto con la moglie Delia, ha ipotizzato diil reality. “Avremmo avuto la storia d’amore più bella”, ha dettoSorge stanno uscendo finalmente allo scoperto. Dopo settimane all’interno del Grande Fratello Vip durante le quali hanno sempre professato solo una profonda amicizia, ora i due hanno ammesso che c’è qualcosa di più che li lega. “Mi sonodi te”, ha confessatonella notte. Di fronte a questi sentimenti ...

tristemondo : Grande Fratello Vip: la storia tra Alex e Soleil è falsa, costruita prima: “Lei e Delia si conoscevano fuori” - blogtivvu : Alex vuole andare via dal GF Vip per “fuggire” da Soleil: “E’ l’unica soluzione” – VIDEO - ExitoStyle : Grande Fratello Vip 2021, Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge: “Mi sono innamorato di te” (video) - redazionerumors : Grande Fratello Vip, Sophie commenta il bacio tra Alex e Soleil: “Un limone da paura” #gfvip - redazionerumors : Grande Fratello Vip, Alex Belli si dichiara a Soleil: “Mi sono innamorato di te” #gfvip #soleil #alexbelli -

vuole andare via dal GFper "fuggire" da Soleil "C'è una bellissima alchimia, una bellissima complicità che è una cosa unica ", affermache non vede altra soluzione " per tutelare ...... che evidentemente spetta adBelli. A questo punto Soleil, sconsolata, ha detto: Riguardo a ... Appena prima di varcare la porta del Grande Fratello, la Codegoni aveva rilasciato dichiarazioni a ...Mila Suarez è sicura: “Prima o poi la storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran finirà” A tenere banco al Grande Fratello Vip è sicuramente Alex Belli, ...Alfonso Signorini durante il Gf Vip sprezzante contro una vip: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli e le curiosità della vicenda ...