Completate le indagini strutturali sul balconcino della Polizia locale (ex casa del fascio) (Di martedì 30 novembre 2021) Pomezia. Sono state Completate le indagini strutturali per la verifica dell'integrità statica del balconcino, e relativo portone d'ingresso, dello stabile ospitante il Comando della Polizia locale (ex casa del fascio). Le indagini architettoniche e strutturali hanno attestato e confermato la sicurezza della struttura. In aggiunta, sono state Completate anche le opere di restauro e dunque rimossi i ponteggi restituendo l'intera area alla pubblica fruizione. Controllo stabilità e restauro al Comando di Pomezia "L'intervento di restauro è iniziato con il controllo della stabilità tra la struttura muraria e il balcone – così ha spiegato l'Assessore ...

