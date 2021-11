Ascolti Tv di ieri 29 novembre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio (Di martedì 30 novembre 2021) Ascolti Tv di ieri 29 novembre 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli Ascolti e dello share del 29 novembre per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Ascolti tv 29 novembre: preserale Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.533.000 spettatori (20.18%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.779.000 spettatori (23.25%). Nel dettagli gli ultimi 21 minuti del game ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 novembre 2021)Tv di29: quali sono i dati ufficiali relativi aglie dello share del 29per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di, fino a quella? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata difino a quella. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.tv 29Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.533.000 spettatori (20.18%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.779.000 spettatori (23.25%). Nel dettagli gli ultimi 21 minuti del game ...

