Dea nell' olimpo d' Europa League - 3-0 al Marsiglia per volare in finale a Dublino Roma il cuore non bast - a passare è il Leverkusen

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lookman controsterza’angolino per spianare la strada all’appuntamento dell’Atalanta con la storia, Ruggeri insacca il 2-0 sotto l’incrocio a inizio secondo tempo e il, mai davvero in partita nonostante l'occasione colossale di Ndiaye di pareggiare poco dopo l'intervallo, concede al club ospitante la primain una competizione Uefa. Una semidi ritorno letteralmente...

Bergamo, 9 maggio 2024 - Un’ Atalanta tambureggiante, splendida, storica. La squadra di Gasperini si è qualificata alla prima finale europea della sua storia dominando in lungo e in largo la semi finale di ritorno contro il Marsiglia . L’uno a uno ...

Usate l'ammorbidente Fa male alla pelle (oltre che all'ambiente). Ecco come profumare lenzuola e asciugamani senza usarlo - Usate l'ammorbidente Fa male alla pelle (oltre che all'ambiente). Ecco come profumare lenzuola e asciugamani senza usarlo - Sostituire l'ammorbidente con l'aceto È una pratica sempre più comune quando si lavano lenzuola, biancheria da letto, asciugamani e accappatoi. L'uso dell'aceto è infatti caldamente raccomandato dagl ...

L’Atalanta travolge l’OM, prima storica finale europea - L’Atalanta travolge l’OM, prima storica finale europea - Di mezzo il marsiglia è stato sfortunato prima col pallonetto di Ndiaye terminato sul fondo, poi con la traversa colpita da Veretout direttamente su calcio di punizione. nella parte finale Miranchuk e ...

Paradiso Atalanta: è in finale di Europa League - Paradiso Atalanta: è in finale di Europa League - Bergamo sogna, Roma piange. L'Atalanta travolge il marsiglia per 3-0 nel ritorno della semifinale di Europa League, completando l'opera dopo il pareggio per 1-1 in Francia nella gara di andata.