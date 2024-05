Latitante da gennaio - era in una villetta a Castel Volturno | scoperto grazie a un cagnolino

Blitz a Castel Volturno, in manette il latitante Francesco Abbinante - Blitz a castel Volturno, in manette il latitante Francesco Abbinante - Blitz a castel Volturno, in manette il latitante Francesco Abbinante: era sfuggito ad un'operazione dell'Antimafia nel novembre scorso ...

Progetto Giovani Note - Progetto Giovani Note - Il progetto Giovani Note dell’Occasio Ensemble comprende due repliche del medesimo concerto: - 10 maggio alla Chiesa San Biagio di Bellinzona, ore 20.00 - 12 maggio presso la Villa Turconi a castel Sa ...

Albano Laziale, per rapina 54enne in carcere - Albano Laziale, per rapina 54enne in carcere - Un 54enne italiano, accusato di rapina aggravata, in concorso, in abitazione, avvenuta lo scorso 7 aprile 2022, è stato arrestato dai Carabinieri della ...