Il ciclista Matteo Lorenzi morto a 17 anni nell' incidente | bici travolta da un furgone

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di giovedì 9 maggio 2024) Stando alle prime ricostruzioni ilnon avrebbe rispettato la precedenza. Per l'atleta della categoria juniores non c'è stata nulla da fareStando alle prime ricostruzioni ilnon avrebbe rispettato la precedenza. Per l'atleta della categoria juniores non c'è stata nulla da fareStando alle prime ricostruzioni ilnon avrebbe rispettato la precedenza. Per l'atleta della categoria juniores non c'è stata nulla da fare