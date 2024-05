Attività commerciali al setaccio Fioccano multe per oltre 8mila euro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Risse e disordini ine bar, dopo i controlli scattano 8.000di sanzioni amministrative. La Questura lodigiana sta cercando di tenere monitorate ledi Lodi ma anche della provincia. L’obiettivo è prevenire disordini e pericoli. E a Sant’Angelo Lodigiano, la mattina dell’8 maggio, sono quindi scattati diversi blitz in esercizie locali santangiolini che, nei giorni precedenti, erano stati teatro di risse e disordini. È stata la divisione della polizia amministrativa e sociale ad ispezionare negozi e bar del Santangiolino. Gli agenti si sono concentrati su realtà che, nel recente passato, sono state segnalate per episodi di illegalità. L’obiettivo era intercettare fenomeni di macro e microcriminalità e ad individuare i luoghi dove si manifestano. Sono ...

Bologna, 16 aprile 2024 - Importanti novità per la Garisenda , simbolo della città di Bologna, alle prese con un’opera di consolidamento al fine di mettere definitivamente al sicuro la torre malata. A seguito di un incontro tra l'assessora al ...

A breve non si potrà più utilizzare il nome e l’ immagine di Totò per fini commerciali e pubblicitari. Una richiesta che gli eredi del grande artista hanno avanzato tramite i loro avvocati, e che è rivolta alle attività commerciali di tutta Italia. ...

A breve non si potrà più utilizzare il nome e l’ immagine di Totò per fini commerciali e pubblicitari. Una richiesta che gli eredi del grande artista hanno avanzato tramite i loro avvocati, e che è rivolta alle attività commerciali di tutta Italia. ...

Il piano 'Noor', il nuovo sistema di repressione delle donne in Iran - Costantino Pistilli - Le autorità hanno risposto con chiusure di attività commerciali non conformi alle regole sull'hijab e multe per i tassisti che trasportano donne senza velo. La polizia e i volontari stanno ...

Caro bollette, Peluffo (Pd): "Dobbiamo tutelare i consumatori, governo faccia la sua parte" - ... non garantendo l'adeguata informazione e non difendendo gli utenti da pratiche commerciali ... Lo ha detto Vinicio Peluffo capogruppo Pd in commissione attività produttive della Camera, a margine della ...