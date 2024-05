(Di venerdì 10 maggio 2024) Una sinergia unica tra calcio esulper sensibilizzare su un tema sempre più attuale. La Nazionale Italianasul, nata in Brianza, insieme al Consiglio della Regione Lombardia, la Nazionale Giornalisti Rai e la Nazionale Artisti Tv,ranno in, domani, per contendersi la “deldel2024“. Ma, soprattutto, per dare un segnale forte sulla necessità di interventi formativi e normativi importanti. E in favore di specifici progetti educativi nelle scuole. L’evento si terrà dalle 9 alle 13.30 al Monzello. Dopogli interventi iniziali, spazio a dribbling e gol con semifinali e finali, quindi le premiazioni. "Il nostro obiettivo è chiaro - spiega il presidente della Nazionale ...

Mercoledì 15 maggio il Tar di Firenze si esprimerà sul ricorso presentato da Assoimpredia contro Anas Toscana per sospendere le gare della manutenzione del verde su strada. “Le motivazioni – si legge in una nota di Assoimpredia – sono importanti: i ...

(Adnkronos) – Implementare strategie di manutenzione predittiva mirate a prevenire guasti e malfunzionamenti. In questo modo, è possibile ridurre i gravi incidenti che in diversi settori industriali provocano lesioni o decessi. In questi giorni è ...

(Adnkronos) – Implementare strategie di manutenzione predittiva mirate a prevenire guasti e malfunzionamenti. In questo modo, è possibile ridurre i gravi incidenti che in diversi settori industriali provocano lesioni o decessi. In questi giorni è ...

Coppa del Mondo del Lavoro. La sicurezza scende in campo - Coppa del Mondo del lavoro. La sicurezza scende in campo - Domani tutti al Monzello per giocare a pallone sensibilizzando su un tema drammaticamente attuale. Presenti anche le formazioni del Consiglio della Regione Lombardia e dei Giornalisti Rai e Artisti Tv ...

Incentivi per prevenire gli infortuni sul lavoro. Come fare domanda - Incentivi per prevenire gli infortuni sul lavoro. Come fare domanda - Inail pubblica il nuovo modello OT23 per la riduzione del tasso di tariffa per prevenzione 2025. Confartigianato sottolinea le novità che agevolano le aziende associate. Info su www.confartigianato.ra ...

Presentati i candidati e il programma della Lista “CambiAMO Castello” - Presentati i candidati e il programma della Lista “CambiAMO Castello” - Un paese che non lascia indietro nessuno, è il principio che ha guidato il nostro lavoro nella definizione di idee e progetti ... dagli eventi alluvionali e collocazione in strutture “sicure” di tali ...