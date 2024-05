(Di venerdì 10 maggio 2024) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una giovane laureata in Giurisprudenza che racconta le sue esperienze lavorative, tra praticantato e tirocinio per diventare avvocato: "Noncontribuire alle spese dell'affitto e nonfare un doppio lavoro perché vivo le mie giornate in".

“Lavoro tutto il giorno in uno studio legale per 2,50 euro l’ora: non posso neanche comprare vestiti nuovi” - “Lavoro tutto il giorno in uno studio legale per 2,50 euro l’ora: non posso neanche comprare vestiti nuovi” - Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una giovane laureata in Giurisprudenza che racconta le sue esperienze lavorative, tra praticantato e tirocinio per ...

Oroscopo Pesci di oggi 10 maggio - Oroscopo Pesci di oggi 10 maggio - Resta nel cielo una piccola preoccupazione, la dissonanza della Luna si fa sentire; ma se guardo le stelle di sabato e domenica posso pensare che tutto si aggiusti. Via libera a un sentimento che ...

Oroscopo Gemelli di oggi 10 maggio - Oroscopo Gemelli di oggi 10 maggio - Quale migliore occasione per farsi notare, per vincere una sfida posso dire tra l'altro che le idee sono valide e che gli incontri sono favoriti. L'imminente transito di Giove nel segno non potrà che ...