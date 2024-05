Liguria | porto - rifiut - sanità e ope -e, l’inchiesta si allarga Oggi Toti davanti ai Pm

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il presidente della Regionefinito agli arresti domiciliari sarà sentito nelle prossime ore dal giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni. Ma non parlerà

La Spezia, 8 maggio 2024 – “Abbiamo l’ambizione che l’isola Palmaria possa diventare la Capri della Liguria". Otto anni fa, in una fredda giornata di febbraio, quella frase pronunciata dal governatore ligure Giovanni Toti accese preoccupazioni e ...

Toi ai domiciliari. Tutto comincia dalle discariche. Tra gli indagati anche il "chivassese" Colucci - Toi ai domiciliari. Tutto comincia dalle discariche. Tra gli indagati anche il "chivassese" Colucci - E proprio l'ex numero uno del porto di Genova poi diventato ad di Iren è stato il ... gestione di rifiuti speciali e bonifiche, arriva in liguria nel 2014, in particolare in provincia di Savona, dove ...

Burlando lancia l’appello al centrosinistra: “In Liguria, Toti e Bucci al tramonto. E’ il momento dell’unità” - Burlando lancia l’appello al centrosinistra: “In liguria, Toti e Bucci al tramonto. E’ il momento dell’unità” - È giusto dire che prima viene l’alleanza e poi vengono i nomi, ma vorrei aggiungere che, prima ancora, viene un progetto per la liguria, per Genova e per il suo porto. Un porto con ambizioni europee.

Liguria: porto, rifiuti, sanità e opere, l’inchiesta si allarga. Oggi Toti davanti ai Pm - liguria: porto, rifiuti, sanità e opere, l’inchiesta si allarga. Oggi Toti davanti ai Pm - Si allarga l’inchiesta per corruzione e corruzione elettorale della Procura di Genova sul “sistema Toti”, il presidente della Regione liguria finito agli arresti ... mazzette che coinvolge oltre al ...