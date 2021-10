"Lo dico da giurista". Alessandra Schilirò fuori controllo da Mario Giordano: l'appello alla magistratura. Ma è seria? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ancora lei, ancora Alessandra Schilirò, la vice-questora no-Green pass sospesa per le sue posizioni estreme su vaccino e certificazione verde. Il punto è che la Schilirò, la quale ormai spopola in televisione, nella serata di martedì 19 ottobre è stata intervistata a fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4. Quando le chiedono la ragione dei "due pesi e due misure" usati contro i portuali di Trieste e i neofascisti a Roma, ecco che risponde: "Bella domanda, anche perché vedere quelle immagini a Trieste mi ha toccato in modo particolare, non solo dolore ma anche sdegno per i fatti gravissimi accaduti, e concordo pienamente con la vostra visione di due pesi e due misure. Io credo sia in atto da tempo una criminalizzazione del dissenso. Questo è il mio punto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ancora lei, ancora, la vice-questora no-Green pass sospesa per le sue posizioni estreme su vaccino e certificazione verde. Il punto è che la, la quale ormai spopola in televisione, nella serata di martedì 19 ottobre è stata intervistata adal Coro, il programma diin onda su Rete 4. Quando le chiedono la ragione dei "due pesi e due misure" usati contro i portuali di Trieste e i neofascisti a Roma, ecco che risponde: "Bella domanda, anche perché vedere quelle immagini a Trieste mi ha toccato in modo particolare, non solo dolore ma anche sdegno per i fatti gravissimi accaduti, e concordo pienamente con la vostra visione di due pesi e due misure. Io credo sia in atto da tempo una criminalizzazione del dissenso. Questo è il mio punto ...

Advertising

gianca7871 : @UtherPe1 Hai perfettamente ragione. E lo dico nonostante la giurista mi abbia bloccato senza alcun motivo, conside… - Emmepi50926579 : RT @MarcoRCapelli: Il re è nudo, il re è nudo. Però la magistratura (e lo dico con rispetto) non si sente. Proviamo a chiamare tutti assie… - soloiopaolo : RT @MarcoRCapelli: Il re è nudo, il re è nudo. Però la magistratura (e lo dico con rispetto) non si sente. Proviamo a chiamare tutti assie… - VPerVendetta14 : RT @MarcoRCapelli: Il re è nudo, il re è nudo. Però la magistratura (e lo dico con rispetto) non si sente. Proviamo a chiamare tutti assie… - MarcoRCapelli : Il re è nudo, il re è nudo. Però la magistratura (e lo dico con rispetto) non si sente. Proviamo a chiamare tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : dico giurista 'GREEN PASS? E' LA COSTITUZIONE CHE NON LO 'VUOLE', NOSTRA BATTAGLIA DIFENDE LA DEMOCRAZIA' ... come quelle del giurista e docente universitario Ugo Mattei, del filosofo Giorgio Agamben , del ... A chi contesta la strada del referendum, dico che può muoversi nella maniera che ritiene migliore, ...

Musacchio: "Sciogliere Forza Nuova non credo sia la soluzione al problema" Non lo dico io, ma la Corte Costituzionale. Se devo dirla tutta, penso anche ci siano in giro molti ... criminologo, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti - Corruption Studies (RIACS) di ...

Alessandra Schilirò fuori controllo da Mario Giordano: "Lo dico da giurista". L'appello alla magistratura: è seria? Liberoquotidiano.it Diceva il grande giurista Calamandrei che la Costituzione non è una macchina Diceva il grande giurista Calamandrei che la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé ma è un pezzo di carta che se si lascia cadere non si muove mentre ...

... come quelle dele docente universitario Ugo Mattei, del filosofo Giorgio Agamben , del ... A chi contesta la strada del referendum,che può muoversi nella maniera che ritiene migliore, ...Non loio, ma la Corte Costituzionale. Se devo dirla tutta, penso anche ci siano in giro molti ... criminologo,e associato al Rutgers Institute on Anti - Corruption Studies (RIACS) di ...Diceva il grande giurista Calamandrei che la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé ma è un pezzo di carta che se si lascia cadere non si muove mentre ...