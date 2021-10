Il primo trofeo NFT per Gol del Torneo di UEFA EURO 2020 va a Patrik Schick (Di mercoledì 20 ottobre 2021) MOSCA, 20 ottobre 2021 /PRNewswire/



Il 15 ottobre è stato assegnato il primo trofeo NFT per il miglior gol del Campionato UEFA EURO 2020. Il premio è stato istituito da Gazprom, partner ufficiale del Torneo, ed è stato assegnato all'attaccante della nazionale ceca Patrik Schick. Per realizzarlo è stato ingaggiato l'artista calligrafuturista russo Pokras Lampas. "Gazprom è una società moderna e tecnologica. Coniugando sport, alta tecnologia e arte per creare il primo trofeo sportivo di questo tipo, abbiamo tracciato un chiaro parallelo con la nostra esclusiva tecnologia di produzione", ha dichiarato il capo dipartimento e portavoce del presidente del comitato direttivo di Gazprom, Sergey Kupriyanov. "Mi sono ispirato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) MOSCA, 20 ottobre 2021 /PRNewswire/Il 15 ottobre è stato assegnato ilNFT per il miglior gol del Campionato. Il premio è stato istituito da Gazprom, partner ufficiale del, ed è stato assegnato all'attaccante della nazionale ceca. Per realizzarlo è stato ingaggiato l'artista calligrafuturista russo Pokras Lampas. "Gazprom è una società moderna e tecnologica. Coniugando sport, alta tecnologia e arte per creare ilsportivo di questo tipo, abbiamo tracciato un chiaro parallelo con la nostra esclusiva tecnologia di produzione", ha dichiarato il capo dipartimento e portavoce del presidente del comitato direttivo di Gazprom, Sergey Kupriyanov. "Mi sono ispirato ...

Advertising

PetitaBebe : RT @kpopWorldItaly1: Congratulations to ENHYPEN che si aggiudicano il primo trofeo con “Tamed-Dashed” oggi a SBS The Show ENHYPEN FOURTH W… - kpopWorldItaly1 : Congratulations to ENHYPEN che si aggiudicano il primo trofeo con “Tamed-Dashed” oggi a SBS The Show ENHYPEN FOURT… - emanuelagoldoni : RT @MMonacelli_: Alla #Barcolana53 abbiamo portato l'#inclusione e la #paritàdigenere in un ambiente prettamente maschile. Il 'Trofeo Gener… - Hikui7 : RT @ENHYPEN_ITALIA_: Discorso di accettazione del trofeo TTA di ENHYPEN ?? ?? : Ciao noi siamo gli ENHYPEN! ?? : Abbiamo una buona notizia da… - MMonacelli_ : Alla #Barcolana53 abbiamo portato l'#inclusione e la #paritàdigenere in un ambiente prettamente maschile. Il 'Trofe… -