Forza Nuova, la retromarcia del centrosinistra: ordine del giorno al posto delle mozioni. "Il governo valuti modalità per lo scioglimento" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ritirate le quattro mozioni che chiedevano lo scioglimento di Forza Nuova, al loro posto un ordine del giorno – atto di indirizzo politico meno importante – che impegna il governo a valutare come intervenire. Non è una retromarcia, ma la linea dura, giocoForza, si ammorbidisce. È un'operazione di realpolitik quella attuata da Pd, Leu, Psi, M5s, Iv e gruppo delle Autonomie al Senato, che nel testo presentato in sostituzione delle mozioni chiedono che l'Aula impegni il governo "a valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente ...

