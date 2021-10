Covid oggi Lazio, 381 contagi e 4 morti: a Roma 144 casi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 381 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 20 ottobre. Registrati inoltre altri 4 morti. I nuovi casi a Roma città sono 144. “Su 9.970 tamponi molecolari e 18.858 tamponi antigenici per un totale di 28.828 tamponi, si registrano 381 nuovi casi positivi (+55); 4 i decessi (-6), 314 i ricoverati (+7), 48 le terapie intensive (-1) e 416 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,3%. I casi a Roma città sono a quota 144. Aumentano le somministrazioni” di vaccino “grazie al Green pass. Quando si raggiungerà il 90% degli over 12, si potrà rivedere obbligo”, sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 381 i nuovida coronavirus nelsecondo il bollettino di, 20 ottobre. Registrati inoltre altri 4. I nuovicittà sono 144. “Su 9.970 tamponi molecolari e 18.858 tamponi antigenici per un totale di 28.828 tamponi, si registrano 381 nuovipositivi (+55); 4 i decessi (-6), 314 i ricoverati (+7), 48 le terapie intensive (-1) e 416 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,3%. Icittà sono a quota 144. Aumentano le somministrazioni” di vaccino “grazie al Green pass. Quando si raggiungerà il 90% degli over 12, si potrà rivedere obbligo”, sottolinea l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della ...

