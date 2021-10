21 film di Halloween horror e non per una notte da brividi e… dolcetti

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Quando si avvicina il 31 ottobre è sempre viva la caccia aidi, possibilmentema non solo. Anche coloro che non amano questa ricorrenza ma sono irriducibili cinefili fanno di tutto per organizzare una serata a tema, una maratona o binge watching come la si voglia chiamare. Sole regole: vige il silenzio in “sala”, sia che si sia soli che si sia in compagnia, sono benvenuti generi di conforto come birra e pop corn e in guardia dal jumpscare (per i profani, prende il nome di jumpscare quella struttura narrativa tipica delle pellicole, in cui si mostra sullo schermo uno spavento improvviso, tale da far saltare lo spettatore o la spettatrice sul divano). La domanda logistica però rimane: dove vedere idi? Con il proliferare delle piattaforme ...