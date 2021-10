Per Alessandra Amoroso “Tutto Accade” in 14 brani inediti (Di martedì 19 ottobre 2021) A tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico, venerdì 22 ottobre uscirà "Tutto Accade" (Epic / Sony Music), il nuovo album di inediti di Alessandra Amoroso. "Tutto Accade", che sarà disponibile in digitale, in versione CD e nell`esclusiva versione vinile in ben quattro colori diversi (blu, verde, giallo e rosa) è attualmente in pre-order. Un "album verità", come lo definisce la stessa Alessandra, in cui l`artista si mette a nudo completamente per la prima volta e racconta di sé, di cambiamenti importanti, di scelte difficili e di grandi traguardi."Tutto Accade racconta di me, di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare, di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai. ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 ottobre 2021) A tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro discografico, venerdì 22 ottobre uscirà "" (Epic / Sony Music), il nuovo album didi. "", che sarà disponibile in digitale, in versione CD e nell`esclusiva versione vinile in ben quattro colori diversi (blu, verde, giallo e rosa) è attualmente in pre-order. Un "album verità", come lo definisce la stessa, in cui l`artista si mette a nudo completamente per la prima volta e racconta di sé, di cambiamenti importanti, di scelte difficili e di grandi traguardi."racconta di me, di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare, di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai. ...

