LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia brilla a metà. Elisa Iorio super, le gemelle D’Amato pagano qualche caduta (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ordini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) 05.20 Si ripartirà alle ore 06.00 con la terza suddivisione, spettacolo garantito con gli USA e il Canada. Ci risentiamo tra qualche minuto, a breve sarà online la cronaca della gara dell’Italia. 05.18 Ora le azzurre dovranno aspettare 24 ore per conoscere il proprio destino e sapere se saranno in qualche finale. Il turno di qualificazione è davvero infinito. 05.16 l’Italia ha così concluso il suo turno di qualificazione ai Mondiali. Elisa Iorio magistrale alle parallele (può sperare in una finale comunque difficile) e tonica anche sui 10 cm. Le gemelle ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOrdini di rotazione e suddivisioni – Il programma di giornata LA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE (CINA) 05.20 Si ripartirà alle ore 06.00 con la terza suddivisione, spettacolo garantito con gli USA e il Canada. Ci risentiamo traminuto, a breve sarà online la cronaca della gara del. 05.18 Ora le azzurre dovranno aspettare 24 ore per conoscere il proprio destino e sapere se saranno infinale. Il turno di qualificazione è davvero infinito. 05.16ha così concluso il suo turno di qualificazione aimagistrale alle parallele (può sperare in una finale comunque difficile) e tonica anche sui 10 cm. Le...

