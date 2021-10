Istrice si aggira nelle strade di Roma | salvato dalla polizia locale

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 19 ottobre 2021) Unè stato intercettato da una pattuglia dellalungo ledi. L'animale siva al centro della strada, lungo Via Cipro, in direzione di Piazzale Clodio, infilandosi tra le auto, entrando persino in alcuni esercizi commerciali della zona. Per gli agenti non è stato facile bloccarlo: dopo vari tentativi, i caschi bianchi sono riusciti a metterlo in salvo prima che finisse investito, evitando inoltre possibili incidenti stradali o che i passanti venissero feriti dai suoi aculei. L'è stato ora affidato alla Lipu, che lo ha preso in custodia.