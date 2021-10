Facebook investe in Europa: 10mila posti di lavoro in cinque anni (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono i vertici dell'azienda al completo a dare l'annuncio ufficiale. Facebook ha scelto l'Europa come territorio dove investire e dove creerà 10mila posti di lavoro in cinque anni. "La regione sarà ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sono i vertici dell'azienda al completo a dare l'annuncio ufficiale.ha scelto l'come territorio dove investire e dove creeràdiin. "La regione sarà ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Facebook investe in Europa, creerà 10mila nuovi posti di lavoro in cinque anni. Spinge sul metaverso, la piattaform… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Facebook investe in Europa, creerà 10mila nuovi posti di lavoro in cinque anni. Spinge sul metav… - A5359201 : Facebook investe in Europa: 10mila posti di lavoro in 5 anni - infoiteconomia : Facebook investe in Europa: 10mila posti di lavoro in 5 anni - infoiteconomia : Facebook investe nel metaverso: 10 mila posti di lavoro in UE -