Solo una quindicina di lavoratori vuole portare avanti il blocco del porto di Trieste (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Stefano Puzzer, il leader della contestazione no green pass al porto di Trieste, ha rassegnato le sue dimissioni dal Coordinamento dei lavoratori portuali dopo che nella giornata di sabato aveva annunciato lo scioglimento del presidio per poi fare retromarcia Ma sarebbero Solo una quindicina i portuali ancora a favore dello sciopero iniziato venerdì scorso. Molti meno rispetto alle decine che inizialmente avevano sostenuto la battaglia guidata da Puzzer, 'vittima' della spaccatura interna, ma anche per di minacce da parte dei 'duri' del movimento contrario al certificato verde. In tanti suoi colleghi non hanno gradito di avere saputo Solo a cose fatte della sua retromarcia consumata ieri sera nel giro di poche ore, prima con l'annuncio dell'epilogo del presidio e poi con la ... Leggi su agi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Stefano Puzzer, il leader della contestazione no green pass aldi, ha rassegnato le sue dimissioni dal Coordinamento deiportuali dopo che nella giornata di sabato aveva annunciato lo scioglimento del presidio per poi fare retromarcia Ma sarebberounai portuali ancora a favore dello sciopero iniziato venerdì scorso. Molti meno rispetto alle decine che inizialmente avevano sostenuto la battaglia guidata da Puzzer, 'vittima' della spaccatura interna, ma anche per di minacce da parte dei 'duri' del movimento contrario al certificato verde. In tanti suoi colleghi non hanno gradito di avere saputoa cose fatte della sua retromarcia consumata ieri sera nel giro di poche ore, prima con l'annuncio dell'epilogo del presidio e poi con la ...

