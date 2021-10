Roma, il video reportage dalla manifestazione dei sindacati: “Dire no al fascismo significa dare speranza alle donne e ai giovani” (Di domenica 17 ottobre 2021) Roma, il video reportage dalla manifestazione dei sindacati Migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione “Mai più fascismi” organizzata da Cgil, Cisl e Uil sabato 16 ottobre in Piazza San Giovanni per rispondere all’assalto dei No Pass e dei quadri di Forza Nuova alla sede nazionale della Cgil del 9 ottobre scorso. Tra questi anche moltissimi giovani, a cui il segretario del sindacato Maurizio Landini ha deciso di dedicare la piazza antifascista perché “Dire no al fascismo significa ridare speranza anche alle donne e ai giovani”. Leggi su tpi (Di domenica 17 ottobre 2021), ildeiMigliaia di persone hanno partecipato alla“Mai più fascismi” organizzata da Cgil, Cisl e Uil sabato 16 ottobre in Piazza San Giovanni per rispondere all’assalto dei No Pass e dei quadri di Forza Nuova alla sede nazionale della Cgil del 9 ottobre scorso. Tra questi anche moltissimi, a cui il segretario del sindacato Maurizio Landini ha deciso di dedicare la piazza antifascista perché “no alrianchee ai”.

