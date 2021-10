ItaliaViva : Buon lavoro ad @AlessiaCappello, nominata assessore al lavoro e allo sviluppo economico del Comune di Milano nella… - Agenzia_Ansa : È atterrato alle 7.35 il primo volo Ita AZ 1637 Milano Linate-Bari. Sulla pista dell'aeroporto di Bari Palese il ba… - AlessandroStuc2 : RT @LaVeritaWeb: Migliaia di persone a Milano, tensione e scontri con la polizia. A Torino duello anarchici-Forza nuova. Roberto? Burioni s… - Faraone2016 : RT @LaVeritaWeb: Migliaia di persone a Milano, tensione e scontri con la polizia. A Torino duello anarchici-Forza nuova. Roberto? Burioni s… - Gazzettino : #milano, la nuova giunta Sala è da record: #gaia romani, 25 anni, l'assessore più giovane -

Ultime Notizie dalla rete : Milano nuova

ilmessaggero.it

, lagiunta del sindaco Sala Ma ai giovani democratici hanno vinto non solo con la Romani, la segretaria del Pd, Silvia Roggiani, ha 36 anni e su venti giovani under trenta ...... partner di Cantù Next per la realizzazione e soprattutto la gestione dellaArena di Cantù, ... Siamo in un'area molto industrializzata, convicino. Possiamo offrire opportunità. Lanci di ...Con 25 anni e oltre duemila preferenze Gaia Romani è il più giovane assessore delle giunta di Milano di Beppe Sala. Per lei la delega a Servizi civici, partecipazione e ...Milano – Alla fine è stata una manifestazione pacifica, anche se non sono mancati i momenti di tensione. Dopo gli incidenti avvenuti settimana scorsa a Roma, per il movimento No Green pass era vitale ...