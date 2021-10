Juventus-Roma (17 ottobre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici, out Dybala, in dubbio Abraham (Di domenica 17 ottobre 2021) Il calendario della Juve nella prima parte di stagione non è stato particolarmente di aiuto ai bianconeri, che dopo avere già affrontato Napoli e Milan e reduce dal sofferto ma prezioso successo nel derby dopo la sosta si trovano subito di fronte la Roma e poi faranno visita all’Inter. Gli uomini di Mourinho hanno reagito InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 17 ottobre 2021) Il calendario della Juve nella prima parte di stagione non è stato particolarmente di aiuto ai bianconeri, che dopo avere già affrontato Napoli e Milan e reduce dal sofferto ma prezioso successo nel derby dopo la sosta si trovano subito di fronte lae poi faranno visita all’Inter. Gli uomini di Mourinho hanno reagito InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

juventusfc : ???????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? Che #JuveRoma! Vogliamo viverne un altro insieme! ?? ?? - SkySport : ULTIM'ORA ROMA TAMMY ABRAHAM IN GRUPPO DURANTE LA RIFINITURA L'attaccante a disposizione contro la Juventus… - juventusfc : Vigilia di #JuveRoma ?? Al via la conferenza stampa di Mister Allegri ??? LIVE su @JuventusTV ??… - Spazio_J : Juventus-Roma: numeri da capogiro per questo big match - - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #JuveRoma #Roma @TuttoASRoma24 # Juventus-Roma Streaming GRATIS | dove vedere la gara… -