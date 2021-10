Il Paradiso delle signore anticipazioni 19 ottobre | Umberto incuriosito da Flora | Tina fa una confessione

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 17 ottobre 2021) Ledella puntata del 19delrivelano checomincerà a nutrire una certa curiosità per. Adelaide, dal canto suo, continuerà a guardare con sospetto la figlia del defunto Achille. Per quanto riguarda Salvatore, invece, il ragazzo si diletterà a corteggiare in modo abbastanza insistente Anna. La ragazza cederà L'articolo proviene da KontroKultura.