Domenica In, Nino D'Angelo e la rinascita dopo la depressione

Nino D'Angelo è finalmente ritornato in televisione, dopo un'assenza importante. Invitato da Mara Venier a Domenica In, abbiamo visto l'artista napoletano sotto un'altra veste: una personalità frizzante, esplosiva, che purtroppo negli ultimi tempi è stata a lungo offuscata dal male del nostro secolo, la depressione. Quella di Nino è stata una crisi esistenziale contro cui ha dovuto lottare anche in piena pandemia, ma non solo: è un mostro invisibile che più volte è entrato nella sua vita.

Domenica In, la depressione di Nino D'Angelo

"Questa è una malattia che se uno non tocca con mano, non si può capire, è inspiegabile. Non sai neanche tu cosa provi". Una frase che racchiude tutta la carica negativa della depressione.

