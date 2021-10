Dieci buoni motivi per costruire anche in Italia una Buona Destra (Di domenica 17 ottobre 2021) Un lavoro “pancia a terra”, fatto di tanti incontri, infiniti caffè, tante discussioni, molte delusioni e altrettante esaltazioni. E viaggi, viaggi a non finire. Fondare un partito dal nulla e dal basso, senza santi in paradiso, senza finanziatori nascosti, è una follia che non pensavo fosse davvero possibile. E invece, piano piano, con tanta pazienza e altrettanta caparbietà, la casa sta prendendo forma, in tutta Italia qualcosa si sta muovendo: tanti comitati, tantissimi amici che si avvicinano, che chiedono, che si informano. Tutto è iniziato dalla pubblicazione di un libro, “Dalla parte di Jekyll. Manifesto per una Buona Destra”, con il quale ho cercato di individuare con umiltà, senza pretese dogmatiche e certezze ideologiche una strada “alta e altra” per la Destra Italiana, rispetto alla vulgata ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 17 ottobre 2021) Un lavoro “pancia a terra”, fatto di tanti incontri, infiniti caffè, tante discussioni, molte delusioni e altrettante esaltazioni. E viaggi, viaggi a non finire. Fondare un partito dal nulla e dal basso, senza santi in paradiso, senza finanziatori nascosti, è una follia che non pensavo fosse davvero possibile. E invece, piano piano, con tanta pazienza e altrettanta caparbietà, la casa sta prendendo forma, in tuttaqualcosa si sta muovendo: tanti comitati, tantissimi amici che si avvicinano, che chiedono, che si informano. Tutto è iniziato dalla pubblicazione di un libro, “Dalla parte di Jekyll. Manifesto per una”, con il quale ho cercato di individuare con umiltà, senza pretese dogmatiche e certezze ideologiche una strada “alta e altra” per lana, rispetto alla vulgata ...

Advertising

HuffPostItalia : Dieci buoni motivi per costruire anche in Italia una Buona Destra - wordsgettrapped : letteralmente dieci 10 secondi buoni per cadere - buonalacquaaa : @filosophia10 Okay io non lo sentivo cantare ( escluse le hit che ti inseguono pure al cesso ed è impossibile non c… - felinottero : @boker_or Se ne discuteva ieri con un collega molto fiero dei risultati ottenuti. Master, docenza, libri. È un dono… - giulssxprotocol : @smilezvone ci ho messo dieci minuti buoni a capire che eri tu HAHHAHAH -