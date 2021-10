“Cuori” | anticipazioni seconda puntata del 24 Ottobre 2021

Leggi su zon

(Di domenica 17 ottobre 2021) In onda domenica 24su Raiuno, ladella fiction “”: scopriamo cosa accadrà nei due nuovi episodi Andrà in onda domenica 24in prima serata su Raiuno, ladi “”, medical drama ambientato negli Anni Sessanta e diretto da Riccardo Donna. Nel primo episodio della serata, dal titolo Padri e figlio, a “Le Molinette” di Torino tutti saranno in fibrillazione per la visita del Vescovo il quale potrebbe decidere di omaggiare l’Ospedale con una generosa donazione, in vista dell’obiettivo del primo trapianto di cuore al mondo. Nel frattempo, Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) si scontreranno apertamente sul caso della giovane Rosa, affetta da una particolare patologia cardiaca: se ...