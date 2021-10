Ballottaggi, urne aperte fino alle 23. Affluenza ancora in calo: alle 19 ha votato il 26,71% degli elettori (Di domenica 17 ottobre 2021) Due settimane il dato era del 31,65% alla stessa ora. A Torino ha votato il 25,26% degli aventi diritto contro il 29,63% del primo turno. A Roma il 25,28% Leggi su lastampa (Di domenica 17 ottobre 2021) Due settimane il dato era del 31,65% alla stessa ora. A Torino hail 25,26%aventi diritto contro il 29,63% del primo turno. A Roma il 25,28%

