Ballottaggi, affluenza in picchiata: alle 23 ha votato il 33%. Roma si ferma al 30%, Torino al 32% (Di domenica 17 ottobre 2021) L'ultimo dato per la prima giornata di Ballottaggi per queste elezioni comunali si ferma al 33,32%. Un risultato basso, anche se paragonato all'affluenza (già bassa) del primo turno: alla stessa ora era del 39,86%. I comuni chiamati al voto sono 65, fra questi anche Roma e Torino che hanno registrato rispettivamente il 30,87% e il 32,6% di affluenza. La tendenza all'astensione è chiara ed è difficile che si risolleverà domani, quando le urne riapriranno alle 7 di mattina. Oltre a Roma e Torino ci sono altri 8 capoluoghi chiamati al voto: Trieste, Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. In tutto sono coinvolti circa 5 milioni di elettori.

