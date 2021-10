Turismo | le misure per la ripresa | dal Superbonus all’80% al fondo garanzia per le Pmi

(Di sabato 16 ottobre 2021) In arrivo un pacchetto da circa 1,7 miliardi per non perdere gli aiuti Ue. Credito d’imposta eperduto cumulabili

... Bali Le autorità indonesiane hanno annunciato la riapertura aldell'isola di Bali, dopo oltre un anno di chiusura a causa del coronavirus. Luhut Pandjaitan, incaricato delle...... grazie al graduale allentamento dellerestrittive adottate per contenere la diffusione del ... A pesare è la debolezza persistente di alcune tipologie di viaggio, come ila lunga distanza ...Non solo «lavoro, salute, studio, urgenza, rientro al domicilio, l’abitazione eccetera». Si torna a viaggiare anche per piacere, turismo, svago, vacanza. Voglia di vedere ...In arrivo un pacchetto da circa 1,7 miliardi per non perdere gli aiuti Ue. Credito d’imposta e fondo perduto cumulabili ...