Rugby, United Rugby Championship: Treviso spreca troppo e nel finale cede con gli Ospreys (Di sabato 16 ottobre 2021) Una prima parte di match giocata ad altissimo livello, ma senza la capacità di mettere punti sul tabellone per Treviso. Poi, dal finale del primo tempo, escono gli Ospreys e in pochi minuti scavano il gap che dà loro la vittoria. Per la Benetton una brutta sconfitta per le occasioni sprecate, con il finale che porta alla rimonta, ma non basta. Buonissimo avvio di Treviso, che tra gestione al piede, alla mano e difesa chiude i gallesi nella propria metà campo. E al sesto minuto da touche è ancora una volta il tallonatore Lucchesi ad andare oltre e meta del 7-0. Insistono i padroni di casa, Ospreys in difficoltà e al 13' un avanti volontario costa il cartellino giallo a Luke Morgan e Treviso in superiorità numerica per 10 minuti. Ancora un fallo gallese, ...

