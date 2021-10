PALINSESTI RAI1 DICEMBRE, NATALE E CAPODANNO TRA FICTION, FILM DISNEY, DANZA CON ME E THE VOICE SENIOR (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rai Pubblicità ha pubblicato i listini delle reti Rai relativi al periodo dal 5 DICEMBRE 2021 all’8 gennaio 2022. Partiamo dall’ammiraglia RAI1 che vede diverse FICTION inedite, compreso il FILM-tv su Carla Fracci, i FILM DISNEY, il concerto di CAPODANNO L’Anno che verrà, Meraviglie, gli show con The VOICE SENIOR e Ballando con le Stelle e un daytime sempre acceso, anche sotto le Feste natalizie. RAI1 – PALINSESTI 5 DICEMBRE 2021 – 8 gennaio 2022 Domenica Cuori il 5/12, FICTION il 2/1, Serata Telethon il 12/12, Soliti Ignoti Speciale Telethon il 19/12, FILM 1^tv DISNEY il 26/12 Lunedì Blanca (Maria Chiara Giannetta) fino al 20/12, ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 15 ottobre 2021) Rai Pubblicità ha pubblicato i listini delle reti Rai relativi al periodo dal 52021 all’8 gennaio 2022. Partiamo dall’ammiragliache vede diverseinedite, compreso il-tv su Carla Fracci, i, il concerto diL’Anno che verrà, Meraviglie, gli show con Thee Ballando con le Stelle e un daytime sempre acceso, anche sotto le Feste natalizie.2021 – 8 gennaio 2022 Domenica Cuori il 5/12,il 2/1, Serata Telethon il 12/12, Soliti Ignoti Speciale Telethon il 19/12,1^tvil 26/12 Lunedì Blanca (Maria Chiara Giannetta) fino al 20/12, ...

