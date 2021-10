Milan | Maldini studia il colpo dallo United!

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Jessie Lingard potrebbe arrivare ao. Questa l’ultima idea di Paolo. La squadra rossonera, dopo una sessione estiva ricca di acquisti, potrebbe regalare un altro innesto a Stefano Pioli. Ben 11 i colpi messi a segno durante questa estate dalla dirigenzaese. L’attaccante, di proprietà dello United, sarebbe la ciliegina sulla torta da regalare al proprio allenatore. Il giocatore, non ha ancora rinnovato con il Manchester e non sembra, per il momento, intenzionato a farlo. Il poco spazio concessogli da Solskjaer e il Mondiale alle porte, potrebbero convincere l’inglese a salpare verso altri lidi. Sullo sfondo restano comunque spettatrici interessate Barcellona e Roma. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Paoloprende posizione su una questione che sta diventando centrale nell'agenda calcistica e che ... Interpellato dall'Ansa, il direttore tecnico delsi schiera apertamente contro l'idea ...Calciomercato, i rossoneri mettono gli occhi su un parametro zero in uscita dalla Premier League: è sfida con un top club. Paolo© Getty ImagesPer seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di ...Le parole del dirigente del Milan, Paolo Maldini in merito alla proposta della FIFA di giocare il mondiale di calcio una volta ogni due anni ...Torna ad allenarsi con i suoi compagni di squadra Zlatan Ibrahimovic, finalmente una buona notizia per il Milan dopo i tanti infortuni ...