Invincible Omnibus: arriva la nuova edizione del fumetto di Robert Kirkman (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il 2 dicembre ovunque - e in anteprima a Lucca Comics & Games - esce il primo volume della nuova edizione cartonata di Invincible Omnibus di Robert Kirkman. Grazie allo straordinario successo della serie animata prodotta da Amazon Studios e disponibile su Prime Video arriva l'attesissima nuova edizione di Invincible Omnibus, il fumetto più acclamato degli ultimi anni creato da Robert Kirkman. Il capolavoro supereroistico creato da Robert Kirkman e Cory Walker torna in una collana di grandi volumi cartonati da oltre 400 pagine ciascuno, per un totale di nove volumi pubblicati con cadenza bimestrale.

